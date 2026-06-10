Inter Solet arrivano conferme | Pasqualin svela i dettagli dell’operazione con l’Udinese

Il difensore francese Solet è sempre più vicino all’Inter, con un accordo che prevede un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. La conferma arriva da Pasqualin, che ha svelato i dettagli dell’operazione con l’Udinese. La trattativa tra le due società si è concretizzata in questa formula, che garantirà il passaggio definitivo del giocatore ai nerazzurri.

di Alberto Petrosilli Il difensore francese Solet sempre più vicino ai nerazzurri: pronta la formula con obbligo di riscatto. La rivelazione di Pasqualin. Il nome di Oumar Solet continua a essere accostato con insistenza all’ Inter e nelle ultime ore sono arrivate nuove indicazioni che sembrano rafforzare ulteriormente questa pista di mercato. A parlarne è stato Claudio Pasqualin, noto procuratore, che nel corso di un’intervista concessa al Messaggero Veneto ha fatto riferimento alla trattativa tra il club nerazzurro e l’ Udinese. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Pasqualin, l’operazione sarebbe ormai indirizzata verso una conclusione positiva, al punto da definire il trasferimento come una soluzione gradita a tutte le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Internews24.com

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?L’Inter rimane tranquilla su Calhanoglu e non arrivano conferme delle dichiarazioni degli agenti. Solet va tenuto in considerazione, stessi agenti di Calha. Sì continua anche a lavorare su Curtis Jones, anche lato giocatore, l’Inter punta su questo colpo. [ @F x.com

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