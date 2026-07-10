Calciomercato Juventus | le linee guida di Spalletti tra attacco e difesa

Luciano Spalletti ha dichiarato che, in vista del calciomercato estivo, l’obiettivo principale della Juventus è vendere alcuni giocatori. La strategia si concentra sul bilanciamento tra attacco e difesa, ma non sono stati indicati dettagli specifici sui nomi o sui ruoli coinvolti. La società ha comunicato che non ci sono ancora trattative avanzate per acquisti, e si sta concentrando sulla riduzione del numero di calciatori in rosa.

Calciomercato Juventus: Luciano Spalletti ha inquadrato le sue priorità in vista dell’estate. Cosa succede tra attacco e difesa. Con Luciano Spalletti la Juventus è stata chiarissima: la priorità assoluta del mercato è cedere. Il tecnico condivide pienamente la linea e la sintonia con la dirigenza è totale. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno impostato una strategia rigida, dove ogni centesimo verrà calcolato per evitare sprechi alla Continassa. Dal punto di vista tattico, l’allenatore ha però richiesto due punte di peso, poiché appare improbabile la permanenza in rosa di Jonathan David, Lois Openda e Arkadiusz Milik, mentre il giovane Jeff Ekhator non ha ancora la statura per sostenere tali responsabilità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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