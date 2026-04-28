Calciomercato Milan le Top News di rassegna | tra Gila in difesa e il sogno Goretkza In attacco spunta lui

Il calciomercato del Milan si riempie di novità nella giornata di martedì 28 aprile 2026. Tra le voci che circolano ci sono un possibile spostamento di Gila in difesa e l'interesse per Goretzka, oltre a un possibile acquisto in attacco. Le trattative e le indiscrezioni sui movimenti di mercato continuano a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori.

Dal possibile approdo di Leon Goretkza, alle voci di mercato legate a Gonçalo Ramos, fino agli osservatori per Konè: la rassegna di oggi di PianetaMilan mette ordine nel forte caos di voci. Abbiamo voluto selezionare accuratamente alcuni dei temi più caldi della mattina per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura su come potrebbero cambiare le cose nel Milan di Allegri. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi oggi: Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: in difesa ok per Gila Gerry Cardinale, proprietario del Milan dal 2022 2022,è stato presente negli ultimi giorni a Milano in occasione della sfida contro la Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: tra Gila in difesa e il sogno Goretkza. In attacco spunta lui Notizie correlate Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero? Obiettivo Goretkza!Le parole di Allegri dopo il pareggio contro la Juventus , le voci di mercato su legate a Lewandowski , le condizioni fisiche di Modric dopo lo... Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta FagioliMattina molto importante, questa di mercoledì 22 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti -... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lewandowski è più difficile: Milan, sorpasso Sorloth. Ecco il piano per il bomber; Calciomercato Milan, Gila difensore eccezionale, tra i migliori in Serie A; Calciomercato Milan, Moretto: Interesse di un top-club per Leao. Il Milan ha fissato il prezzo; Juventus, chi rischia di saltare il Milan: due top in diffida. PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Calciomercato Milan, Tare guarda in casa della Dinamo ZagabriaCalciomercato Milan, l'agente di Aliaj, difensore della Dinamo Zagabria, ha aperto al trasferimento in rossonero ... milannews24.com Calciomercato Milan, non solo Gila in difesa: nel mirino c’è anche Kristensen #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook