La Juventus sta valutando un ritorno in difesa, con un giocatore che potrebbe tornare sotto la guida di un nuovo allenatore. La società sta anche considerando di cedere Bremer, valutando la cifra giusta per il suo trasferimento. Parallelamente, si lavora per rinforzare la linea difensiva con un possibile nuovo acquisto, oltre a pianificare le mosse per il mercato estivo. La strategia include anche un rinnovo di contratto e la valutazione delle uscite dei difensori attuali.

Non solo nomi in attacco per il mercato estivo della Juventus. Oltre ad un rimpiazzo davanti, infatti, la società si sta impegnando a rinnovare anche la difesa, con un Bremer considerato sacrificabile alla giusta cifra, ed un conseguente possibile investimento in quella zona di campo. In questo senso, uno tra i nomi emersi nelle ultime ore sembra essere quello di Kim Min-Jae, attualmente tra le fila del Bayern Monaco. La Juventus deve vendere: Bremer il primo indiziato. La Juventus ha bisogno di mettere a posto il proprio bilancio: la mancata qualificazione in Champions League ha ridefinito in maniera netta i piani estivi del club di Torino.... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, movimenti in difesa: Kim torna da Spalletti?

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#DibuMartinez- #Juventus: allo stato attuale, c’è solo movimento da parte di intermediari che si muovono per proporre soluzioni e idee di #calciomercato. Nessun contatto diretto con gli agenti del portiere e tra i club, almeno fino a questo momento #AstonVilla x.com

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