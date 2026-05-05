La Carrarese Giovani ha ottenuto la sua terza promozione in cinque anni, un risultato che sottolinea la continuità della squadra nel percorso di crescita. La squadra, che ha già vinto la Coppa Toscana di Seconda Categoria un anno fa, ha ora raggiunto la Prima Categoria. La stagione della Fivizzanese è stata considerata straordinaria, mentre il Romagnano ha mostrato un buon gioco, ma è stato sfortunato in alcune occasioni.

È una promozione di straordinaria importanza per la Carrarese Giovani, soprattutto considerando che solo un anno fa aveva conquistato la Coppa Toscana di Seconda Categoria, guadagnandosi l’accesso alla Prima. La scelta di Moriani a dodici giornate dalla fine, inizialmente considerata rischiosa, si è rivelata decisiva. Ha portato idee, equilibrio e soprattutto certezze a un gruppo di qualità che ha saputo imporsi con autorità. Dopo la sosta è arrivato lo scatto definitivo che ha consegnato il campionato ai gialloblù. L’ Atletico Lucca è stata la rivale più temibile, mentre nei mesi estivi il lotto delle pretendenti comprendeva anche Capannori, Capezzano, Porcari e Corsagna, con quest’ultima capace di evitare i playout proprio all’ultima giornata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria la Carrarese Giovani centra la terza promozione in cinque anni. Fivizzanese, stagione straordinaria. Romagnano bello ma sfortunato

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