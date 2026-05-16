Calcio Prima categoria In Terza le finali dei due gironi L’Alfonsine sogna la Promozione Ma prima c’è l’ostacolo Molinella
Nel fine settimana si disputano le finali dei due gironi di Terza categoria nel calcio dilettantistico della zona. L’Only Sport Alfonsine si presenta con l’obiettivo di ottenere la promozione, ma dovrà superare l’ostacolo rappresentato dalla squadra di Molinella. Le partite si svolgeranno in diverse località e coinvolgono diverse squadre che si contendono il titolo e la possibilità di avanzare nella categoria superiore. La competizione si apre con entusiasmo e determinazione da parte di tutte le formazioni coinvolte.
Weekend di finali, per il calcio dilettantistico ravennate. L’ Only Sport Alfonsine rispetta i favori del pronostico e col suo terzo posto, approda all’ultimo atto del girone F – si gioca domani sera alle ore 20 al ‘Magli’ di Molinella – contro il Reno Molinella, secondo in classifica nel raggruppamento dominato dal Copparo. Una partita sicuramente apertissima, con i ravennati arrivati a 2 punti dai rivali ma con uno strepitoso girone di ritorno: ben 36 punti, secondi soltanto al Copparo con appena 7 gol subiti in 15 partite e 1 sola sconfitta. Non che i bolognesi abbiamo fatto tanto peggio: sono, infatti, stati la quarta miglior squadra del ritorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Seconda Categoria | Finale Playoff | Alì Terme vs Provinciale
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