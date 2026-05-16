Calcio Prima categoria In Terza le finali dei due gironi L’Alfonsine sogna la Promozione Ma prima c’è l’ostacolo Molinella

Nel fine settimana si disputano le finali dei due gironi di Terza categoria nel calcio dilettantistico della zona. L’Only Sport Alfonsine si presenta con l’obiettivo di ottenere la promozione, ma dovrà superare l’ostacolo rappresentato dalla squadra di Molinella. Le partite si svolgeranno in diverse località e coinvolgono diverse squadre che si contendono il titolo e la possibilità di avanzare nella categoria superiore. La competizione si apre con entusiasmo e determinazione da parte di tutte le formazioni coinvolte.

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