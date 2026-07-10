Calcio Femminile Le avversarie della Women’s Cup | Roma Fiorentina e Ternata

Le squadre che partecipano alla Women's Cup sono Roma, Fiorentina e Ternana. Il torneo si svolge prima dell'inizio del campionato ufficiale e include un mini campionato tra queste formazioni. La stagione del Sassuolo Femminile si sta consolidando con questa preparazione, che anticipa il campionato principale. La competizione permette alle squadre di confrontarsi prima dell’avvio delle competizioni ufficiali.

SASSUOLO Prende forma sempre più compiuta anche la stagione del Sassuolo Femminile. Con un minicampionato che precede il campionato, ovvero il format che la Lega Calcio Femminile ha sperimentato lo scorso anno, la Serie A Women’s Cup 202627, competizione che vedrà ai nastri di partenza le 12 squadre iscritte al prossimo campionato di Serie A Women, suddivise in tre gironi da quattro. Il Sassuolo è stato inserito nel girone insieme a Roma, Fiorentina e Ternana Women. "Una competizione interessante, che – il commento del tecnico neroverde Salvatore Colantuono – dà la possibilità alle diverse squadre di rodarsi e capire a che livello sono. Girone durissimo, ma stimolante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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