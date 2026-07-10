Calciatori e allenatori il Fondo fine carriera è in piena salute | attivo di 197 milioni

Il Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per calciatori e allenatori registra un attivo di oltre 197 milioni di euro. Il rendiconto al 30 giugno evidenzia anche un avanzo di gestione, al netto delle imposte, di 727 mila euro. Questi dati confermano la solidità patrimoniale e finanziaria del fondo, che si mantiene in buona salute.

Il Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per calciatori e allenatori è in piena salute. Il rendiconto al 30 giugno, pubblicato oggi, mostra un attivo complessivo di oltre 197 milioni e un avanzo di gestione, al netto delle imposte, di 727 mila euro, confermando la sua solidità patrimoniale e finanziaria. I dati sono stati pubblicati nell'ambito di un percorso di rafforzamento della trasparenza intrapreso dal Fondo "che mette da sempre a disposizione degli iscritti strumenti di consultazione dedicati e informazioni aggiornate sulla loro posizione". Dalla costituzione del Fondo nel 1975 ad oggi, gli avanzi distribuiti ammontano ad oltre 65,5 milioni di euro, oltre l'84% di quelli generati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Calcio, mistero sul fondo di fine carriera di professionisti delle serie inferiori

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