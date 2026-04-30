A Malagò il voto di calciatori e allenatori | due passi avanti per la presidenza Figc

A Malagò è stato assegnato il voto di calciatori e allenatori nelle recenti elezioni per la presidenza della FIGC. Le due associazioni, Aic e Aiac, hanno espresso il loro sostegno all'ex presidente del Coni, definendolo la figura adatta a affrontare le sfide del calcio italiano. La decisione rappresenta un passo avanti nel processo di scelta del nuovo leader del massimo organismo calcistico nazionale.

Cambia tutto. La corsa alla presidenza ha preso una strada chiara che riduce di molto le possibili deviazioni future. Questo pomeriggio le associazioni di calciatori (Aic) e allenatori (Aiac) hanno espresso in una nota congiunta la propria preferenza per la futura guida della Federcalcio, dichiarando di puntare su Giovanni Malagò. "A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc (il 13 maggio, ndr), Aic e Aiac hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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