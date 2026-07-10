CFiorentino gli Operatori di Strada dell’Associazione DOG saranno presenti nell’area antistante Porta Fiorentina

Gli Operatori di Strada dell’Associazione D.O.G. saranno presenti nell’area antistante Porta Fiorentina a Castiglion Fiorentino. La presenza è prevista per il 10 luglio 2026. L’Amministrazione Comunale ha confermato il suo sostegno alle iniziative rivolte alle nuove generazioni, rinnovando l’impegno di quest’anno.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Anche per quest'anno si rinnova l'impegno dell’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino nel sostenere politiche attive rivolte principalmente alle nuove generazioni. Questa sera, venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 21:30, gli Operatori di Strada dell’Associazione D.O.G. saranno presenti nell’area antistante Porta Fiorentina, nell’ambito del Progetto “Fuori Gioco”. L’iniziativa, promossa e sostenuta dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di incontrare i ragazzi nei luoghi di aggregazione, offrendo uno spazio di dialogo e confronto sui temi della salute e della sicurezza connessi ai contesti del divertimento; particolare spazio sarà dedicato alla sensibilizzazione rispetto ai temi delle dipendenze, chimiche e comportamentali, compreso il Gioco d’Azzardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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