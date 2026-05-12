Messa in sicurezza dell’area antistante il cimitero comunale a Castel San Giorgio | in arrivo 1,6 milioni di euro
Il Comune di Castel San Giorgio ha ricevuto circa 1,68 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La somma è destinata alla messa in sicurezza dell’area antistante il cimitero comunale. Il finanziamento, ufficializzato con un decreto, riguarda interventi specifici per ridurre i rischi e migliorare le condizioni di sicurezza in quella zona.
Ha ottenuto 1.679.941,00 euro, il Comune di Castel San Giorgio, per un finanziamento assegnato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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