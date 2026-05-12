Messa in sicurezza dell’area antistante il cimitero comunale a Castel San Giorgio | in arrivo 1,6 milioni di euro

Il Comune di Castel San Giorgio ha ricevuto circa 1,68 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La somma è destinata alla messa in sicurezza dell’area antistante il cimitero comunale. Il finanziamento, ufficializzato con un decreto, riguarda interventi specifici per ridurre i rischi e migliorare le condizioni di sicurezza in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui