Minori sotto i 13 anni su Facebook e Instagram la Ue accusa Meta | Misure inefficaci rischia maxi multa

La Commissione europea ha avviato un procedimento contro Meta, accusando l’azienda di non aver adottato misure efficaci per proteggere i minori di 13 anni su Facebook e Instagram. Secondo le verifiche preliminari, le piattaforme non avrebbero impedito adeguatamente l’iscrizione e l’utilizzo da parte di bambini così giovani, mettendo a rischio la loro sicurezza online. Se le accuse venissero confermate, Meta potrebbe affrontare una sanzione di grandi dimensioni.

Meta non tutela i minori di 13 anni sulle sue piattaforme. È il verdetto preliminare della Commissione europea, che ha contestato al colosso di Mark Zuckerberg una violazione della legge sui servizi digitali per non aver identificato, valutato e mitigato i rischi di accesso dei bambini a Instagram e Facebook. Secondo i dati dell’esecutivo Ue, circa il 10-12% dei minori sotto i 13 anni possiede un account su almeno uno dei due social network. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Ue accusa Facebook e Instagram: “Controlli sull’età inefficaci, minori di 13 anni a rischio”Indagine preliminare della Commissione europea: possibili sanzioni fino al 6% del fatturato annuo per Meta in caso di violazione del Digital Services... Leggi anche: Meta non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook: Ue contro la piattaforma Altri aggiornamenti Temi più discussi: Instagram e Facebook sotto accusa Ue: minori di 13 anni non protetti; Social vietati ai minori, arriva l’app europea per la verifica dell’età.; Meta nel mirino dell’UE: Instagram e Facebook non proteggono i minori sotto i 13 anni; La Turchia vieta l'utilizzo dei social ai minori di 15 anni. Minori sotto i 13 anni su Facebook e Instagram, la Ue accusa Meta: Misure inefficaci, rischia maxi multaLa Commissione europea: il 10-12% dei bambini accede nonostante il divieto. Registrazione senza controlli, segnalazione in 7 clic. Virkkunen: Si fanno affari a spese del benessere dei minori. Il col ... orizzontescuola.it Ue contro Meta: «Instagram e Facebook non proteggono i minori»La Commissione europea accusa le piattaforme di violare il Digital Services Act: controlli inefficaci sull’età e rischi non mitigati. Possibili sanzioni fino al 6% del fatturato globale ... milanofinanza.it "Incontri francescani" I frati minori di Pietra Ligure: «Il Giubileo ci motiva a coinvolgere» Clicca sotto per leggere l'articolo Click below to read article https://avvenire-ita.newsmemory.com/publink=5a6a0cea7_135200d https://avvenire-ita.newsmemory.c - facebook.com facebook