Juventus Carnevali fa il punto sul mercato | Kolo Muani Dibu Martinez e Bruno Fernandes

L’amministratore delegato della Juventus ha aggiornato sui movimenti di mercato, confermando l’interesse per Kolo Muani, Dibu Martinez e Bruno Fernandes. Durante la presentazione del nuovo palinsesto di Sky Sport, ha spiegato che la società sta valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra, senza però annunciare ufficialmente acquisti imminenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata data sui trasferimenti o sui trattative in corso.

In occasione della presentazione del nuovo palinsesto di Sky Sport, l’ Amministratore delegato della Juventus Carnevali ha fatto chiarezza sulle strategie di mercato. Le priorità rimangono l’attacco e la porta. Randal Kolo Muani ed Emiliano Martinez sono i profili maggiormente seguiti, pur senza escludere nuovi scenari alternativi. Prima di affrontare i temi di mercato, il neo dirigente bianconero ha commentato l’arrivo di Ricky Massara come nuovo Chief Football Officer: “Sono felice del suo arrivo. Non è importante solo la formazione che va in campo. Massara sarà a capo dell’area calcio, coadiuvato da Marco Ottolini”. Carnevali: “Per Kolo Muani c’è distanza”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Juventus, le parole di Carnevali: le strategie su Kolo Muani, Martinez e i giovani

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