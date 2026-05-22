Si parla di un possibile trasferimento di un difensore italiano dall’Inter al Real Madrid, con l’allenatore portoghese che potrebbe avere un ruolo nel convincerlo. Recentemente, sui social media del giocatore sono comparsi alcuni segnali che alimentano questa ipotesi. La trattativa, ancora non confermata, sta attirando l’attenzione degli appassionati di calcio, mentre le voci continuano a circolare nel mondo del calcio internazionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte finora.

di Paolo Moramarco Bastoni al Real Madrid, la nuova ipotesi per il futuro del centrale italiano dell’Inter! Mourinho può convincerlo, l’indizio dai social del giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni potrebbe essere uno degli obiettivi del Real Madrid guidato da José Mourinho. Dopo mesi di corteggiamento senza esito da parte del Barcellona, che aveva richiesto almeno 70 milioni di euro, l’ipotesi spagnola si può concretizzare ora con i blancos, pronti a una vera e propria rivoluzione in difesa. Real Madrid, difesa da ricostruire. Il Real dovrà fare i conti con le partenze di David Alaba, Dani Carvajal e Antonio Rudiger, tutti in scadenza, e un numero ridotto di centrali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni al Real Madrid? Mourinho può convincere il difensore! C’è un indizio social che può far aprire la trattativa

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