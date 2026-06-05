La Juventus sta preparando un’offerta per acquistare il centrocampista del Napoli, su richiesta di un allenatore. La trattativa si inserisce nel contesto delle strategie di mercato delle due squadre, con il club bianconero che cerca di rafforzare il reparto mediano. La situazione riguarda il giocatore, il cui futuro è al centro di discussioni tra le due società e l’allenatore, con il Napoli che valuta le proposte in arrivo.

Il futuro di Lobotka, conteso tra Spalletti e Allegri, è uno dei nodi più affascinanti dell’estate del Napoli. Da una parte c’è chi lo ha plasmato e ne freme per riaverlo, dall’altra chi è pronto a costruirci il centrocampo. Due tecnici dal carisma ingombrante — Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri — per lo stesso metronomo slovacco. Lobotka, l’offerta della Juve: clausola solo per l’estero e 35 milioni. Secondo il quotidiano, l’offerta della Juventus non è ancora stata presentata, “ Nè a lui nè al Napoli. Almeno non in via formale. Ma arriverà, su richiesta esplicita di Spalletti, pronto ad affidargli le chiavi del suo centrocampo, in cui avrà modo di spartirsi i compiti di regia con Locatelli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lobotka conteso tra Spalletti e Allegri: la Juve prepara l’offerta al Napoli, su richiesta di Lucio

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