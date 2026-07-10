L’aeroporto di Bresso non sarà incluso nel progetto Ram e non ospiterà voli commerciali. Durante una riunione della commissione Territorio, è stato confermato che lo scalo si concentrerà su attività di logistica e sanità, senza prevedere collegamenti aerei di linea. La gestione dello scalo è affidata attualmente a Enac Servizi, mentre Areu si occupa delle emergenze e delle urgenze.

L’aeroporto Bordoni Bisleri di Bresso non farà parte del progetto Ram, Regional Air Mobility, e non sarà aperto ai collegamenti aerei commerciali. È quanto emerso ieri nella seduta della commissione Territorio del Consiglio regionale, durante l’audizione di Enac Servizi, attuale gestore dello scalo, e di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Secondo quanto riferito dall’amministratore unico di Enac Servizi, Marco Trombetti, l’aeroporto sarà utilizzato prevalentemente per attività legate alla Advanced Air Mobility, quindi droni per logistica, farmaceutica e trasporto medicale a sostegno degli ospedali del territorio. Trombetti ha inoltre spiegato che l’aerostazione sarà interessata solo da lavori di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti, senza la costruzione di nuovi edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bresso, il futuro dell’aeroporto: "Qui niente voli commerciali". Ora si punta su logistica e sanità

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