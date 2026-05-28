Aeroporto di Bresso la Commissione territorio approva all' unanimità la risoluzione contro l’apertura ai voli commerciali

La Commissione territorio del Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una risoluzione che si oppone all’apertura ai voli commerciali dell’aeroporto di Bresso. La decisione ha visto il voto compatto sia della maggioranza sia della minoranza. La risoluzione è stata presentata dai consiglieri Simone Negri e Onorio Rosati. La proposta riguarda la possibilità di rendere l’aeroporto operativo per voli commerciali, ma la Commissione ha deciso di non procedere in questa direzione.

La Commissione territorio in Consiglio Regionale della Lombardia ha accolto, con un voto unanime che ha visto convergere sia la maggioranza sia la minoranza, il testo della risoluzione presentata dai consiglieri Simone Negri (Pd) e Onorio Rosati (Avs) sull'ipotesi di rendere commerciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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