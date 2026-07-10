Brescia testa di maiale presso il portone della futura moschea

Una testa di maiale è stata trovata appesa alla maniglia del portone di un edificio destinato a diventare una moschea e un centro islamico a Brescia. L’episodio si è verificato nella mattina dell’8 luglio. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per identificare gli autori del gesto.

Una testa di maiale è stata appesa alla maniglia del portone d’ingresso dell’edificio destinato a ospitare una moschea e un centro islamico a Brescia L’episodio, avvenuto nella mattinata dell’8 luglio, è al vaglio della Polizia di Stato, che indaga per risalire agli autori del gesto. L’atto come detto si inserisce in un clima di tensione che da tempo accompagna il progetto – contestato politicamente dal centro destro locale – del nuovo luogo di culto islamico. Al momento non risultano rivendicazioni. Già nei mesi scorsi, l’edificio era stato preso di mira con scritte di stampo ostile alla realizzazione della moschea, comparse sulle pareti esterne e successivamente rimosse. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Brescia: testa di maiale mozzata appesa al portone della futura moschea.

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