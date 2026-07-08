Testa di maiale appesa al portone del futuro centro islamico di via Camozzi
Una testa di maiale è stata trovata appesa alla maniglia del portone di un edificio destinato a diventare un centro islamico in via Camozzi. Il gesto è stato attribuito a atti di intimidazione contro la futura sede dell’associazione attiva da anni nella zona. Nessuno è stato ancora identificato, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Un chiaro gesto islamofobo contro la costruzione del futuro centro islamico di via Camozzi a Brescia: ignoti hanno appeso una testa di maiale appesa alla maniglia del portone d’ingresso dell’edificio che dovrebbe ospitare le attività dell'associazione Al-Hummah, attiva da decenni nel capoluogo. Sul posto la Polizia di Stato e Digos impegnati nelle indagini per individuare i responsabili di questo episodio che non è l'unico: lo scorso dicembre, sui muri esterni dell'edificio, erano state vergate le scritte «No moschea» e «Remigrazione». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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