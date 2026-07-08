testa di maiale appesa al portone del futuro centro islamico di via camozzi

Notizia in breve

Una testa di maiale è stata trovata appesa alla maniglia del portone di un edificio destinato a diventare un centro islamico in via Camozzi. Il gesto è stato attribuito a atti di intimidazione contro la futura sede dell’associazione attiva da anni nella zona. Nessuno è stato ancora identificato, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.