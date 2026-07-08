Brescia lasciata una testa di maiale all’ingresso della futura moschea | indaga la polizia
Una testa di maiale è stata trovata appesa alla maniglia del portone di un edificio in fase di ristrutturazione destinato a diventare una moschea e un centro islamico. La scoperta è avvenuta il 7 luglio e ha portato all'apertura di un’indagine da parte delle forze dell'ordine. Non sono stati segnalati danni materiali o altre intimidazioni legate all’episodio. La polizia sta verificando eventuali collegamenti con altri atti di minaccia o vandalismo avvenuti nella zona.
Brescia, 8 luglio 2026 – Una minaccia, poco velata, che contribuisce ad avvelenare un clima già poco disteso sul tema. Una testa di maiale è stata appesa alla maniglia del portone d'ingresso dell'edificio destinato a ospitare una futura moschea e un centro islamico a Brescia. L'episodio, scoperto nella mattinata di oggi, è al vaglio della Polizia di Stato, che indaga per risalire agli autori del gesto. L'atto come detto si inserisce in un clima di tensione che da tempo accompagna il progetto - contestato politicamente dal centro destro locale - del nuovo luogo di culto islamico. Le precedenti contestazioni. Al momento non risultano rivendicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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