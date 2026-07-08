Brescia lasciata una testa di maiale all’ingresso della futura moschea | indaga la polizia

Notizia in breve

Una testa di maiale è stata trovata appesa alla maniglia del portone di un edificio in fase di ristrutturazione destinato a diventare una moschea e un centro islamico. La scoperta è avvenuta il 7 luglio e ha portato all'apertura di un’indagine da parte delle forze dell'ordine. Non sono stati segnalati danni materiali o altre intimidazioni legate all’episodio. La polizia sta verificando eventuali collegamenti con altri atti di minaccia o vandalismo avvenuti nella zona.