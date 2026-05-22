Operato contrae infezione Dimesso e poi di nuovo ricoverato muore per lo choc settico | 380mila euro agli eredi

Un uomo di 77 anni ha subito un intervento chirurgico e successivamente ha contratto un’infezione. Dopo essere stato dimesso, è stato ricoverato di nuovo e, pochi giorni prima di Natale, è deceduto a causa di uno shock settico. La famiglia ha chiesto un risarcimento di 380.000 euro, riconosciuto in sede legale. L’episodio si è verificato a Pisa nel 2014, coinvolgendo procedure mediche e interventi ospedalieri che hanno portato alla tragica conclusione.

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Pisa, 22 maggio 2026 – Mancavano pochi giorni al Natale del 2014. Il 77enne era stato operato a un polmone e poi dimesso ma nuovamente ricoverato, dopo pochi giorni, “per un’infezione da batteri nosocomiali”, si legge nella sentenza di pochi giorni fa che ha risarcito gli eredi (figli e nipote) per quasi 400mila euro. L’uomo, infatti, il 21 febbraio 2015 morì per “choc settico”, aveva stabilito l’esame del medico legale. La consulenza tecnica concluse che “la morte. fu la conseguenza di una infezione di chiara natura ospedaliera”. La giudice della sezione civile del Tribunale di Pisa Alessandra Migliorino ha condannato l’Aoup a risarcire gli eredi assistiti dagli avvocati Raffaele Santerini e Gessica Banti, per oltre 381mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operato contrae infezione. Dimesso e poi di nuovo ricoverato, muore per lo choc settico: 380mila euro agli eredi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Detenuto muore in ospedale: choc settico da fecalomaIl corpo di Mario Siffu, il detenuto trentaduenne di Porto Torres deceduto nel reparto Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, è stato... Muore per una trasfusione con sangue infetto: risarcimento da 100mila euro agli erediIl Tribunale di Napoli ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute in un caso di trasfusione con sangue infetto risalente agli anni...