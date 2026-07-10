Brescia neonato pakistano circonciso su tavolo da cucina | denunciato medico

Un medico è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione clandestina su un neonato pakistano su un tavolo da cucina, senza le attrezzature e le garanzie di un ospedale. L’intervento, effettuato in modo irregolare, ha coinvolto un bambino di poche settimane. La procedura è stata scoperta e interrotta dalle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine. Nessuna struttura sanitaria autorizzata era coinvolta nell’operazione.

Una circoncisione “clandestina” su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del Nas di Brescia, che hanno denunciato un sessantatreenne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane, indirizzata da alcuni parenti. L’idea della famiglia era quella di rispettare una prassi dettata dalla propria religione, procedendo a circoncidere il bambino, ma qualcosa è andato storto.www.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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