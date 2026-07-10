brescia neonato di origini pakistane circonciso sul tavolo della cucina ha riportato una lesione

Un neonato di origini pakistane è stato sottoposto a una circoncisione eseguita sulla tavola della cucina senza le precauzioni di sicurezza necessarie. Durante l’intervento, il bambino ha riportato una lesione. Gli operatori coinvolti sono stati denunciati. La Procura ha avviato un’indagine. Nessun dettaglio sulle condizioni cliniche del neonato è stato reso noto. La circostanza ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

Un neonato di origini pakistane ha riportato una lesione dopo essere stato sottoposto a un intervento di circoncisione eseguito senza che venissero rispettate le basilari condizioni di sicurezza. L'operazione, infatti, è stata effettuata sul tavolo della cucina della famiglia del piccolo. Del caso si stanno occupando i carabinieri del Nas di Brescia, che hanno denunciato il medico operante per lesioni colpose. Stando a quanto ricostruito, i fatti risalgono allo scorso febbraio. I genitori del bambino, entrambi pakistani, si erano rivolti all'indagato – un medico cardiologo – perché potesse effettuare un intervento di circoncisione sul figlioletto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medico

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