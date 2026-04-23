In stazione col panetto di hashish e un coltello da cucina | denunciato

Un uomo è stato denunciato nella stazione ferroviaria di Monza dopo essere stato visto mentre consegnava un panetto di hashish a un'altra persona. Durante i controlli, ai agenti ha mostrato anche un coltello da cucina. La polizia ha sequestrato la sostanza e lo strumento, e ha poi proceduto con le formalità di legge. L’episodio si è verificato nei pressi della principale stazione della città.

Lo hanno visto mentre passava della sostanza stupefacente ad un'altra persona nei pressi della stazione ferroviaria a Monza. I vigili hanno quindi voluto vederci chiaro e per l'uomo, trovato con oltre 40 grammi di hashish, è scattata la denuncia. Il fattoIntorno alle 17:45 di mercoledì 22 aprile.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fugge dalla Polizia Locale e getta un panetto di hashish, bloccato e denunciato a SassuoloUna denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti ed il sequestro di 33 grammi di hashish: è questo il bilancio di un inseguimento, da parte degli... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: In stazione col panetto di hashish e un coltello da cucina: denunciato; Nasconde un panetto di hashish negli slip, scattano denuncia e Daspo urbano per un 18enne; Ancona, spaccio di droga: panetto di hashish nascosto nelle mutande. Scattano due daspo e una segnalazione. IL VIDEO | Il principe Harry è arrivato giovedì alla stazione ferroviaria di Kiev - facebook.com facebook Tentata rapina in una stazione di servizio a Pordenone: ferito il gestore Due uomini armati di coltellino hanno aggredito un 28enne che ha reagito: lieve ferita al fianco e aggressori in fuga senza bottino Sebastiano Franco x.com