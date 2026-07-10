Brescia medico circoncide neonato sul tavolo della cucina e gli provoca gravi lesioni | denunciato Perché aveva accettato di farlo in casa

Un medico di 63 anni è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione su un neonato di pochi mesi sul tavolo della cucina di casa. L’intervento, effettuato senza autorizzazione e in condizioni non sicure, ha provocato gravi lesioni al bambino. La polizia ha avviato un’indagine e ha sequestrato gli elementi necessari per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione per le modalità con cui è stato praticato l’intervento.

Un cardiologo di 63 anni è stato denunciato per aver eseguito una circoncisione su un neonato di pochi mesi sul tavolo della cucina dell’abitazione dei genitori. L’intervento avrebbe provocato gravi lesioni al bambino e, come riporta Il Fatto Quotidiano, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del medico bresciano. A seguito della segnalazione, i Nas di Brescia hanno avviato un’indagine che si è conclusa con la denuncia del professionista. Secondo gli accertamenti, il medico avrebbe effettuato l’intervento al di fuori di una struttura sanitaria, priva quindi degli standard igienico-sanitari e di sicurezza previsti per questo tipo di operazioni, utilizzando come piano operatorio il tavolo della cucina dell’abitazione della famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

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