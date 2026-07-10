Brembate assalto in villa fallito e ladri in fuga dopo gli spari del proprietario Adesso non mi sento più sicura

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Brembate Sopra, un tentativo di furto in una villa è stato interrotto dagli spari del proprietario, che ha fatto fuggire i ladri. Dopo l’intervento, il proprietario ha dichiarato di non sentirsi più sicuro. L’assalto si è concluso con i malviventi in fuga e senza che riuscissero a portare a termine il furto. La scena si è svolta poche ore dopo un altro episodio di rapina in un agriturismo nella zona di Alzano Lombardo.

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Brembate Sopra (Bergamo), 10 luglio 2026 – Dopo la  rapina all’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo, la storia avrebbe potuto replicarsi a Brembate Sopra, dove una notte di mezza estate si è trasformata in un incubo. Erano le 23.30 di martedì quando una banda di malviventi ha preso d’assalto una villetta. L’assalto. In casa si trovavano Daniela Meticci, 62 anni, e il compagno di 72. Il colpo è sfumato, ma la paura rimane. Erano in due, vestiti di nero, volti coperti e guanti alle mani per non lasciare impronte; si sono introdotti puntando alla taverna, dopo aver tranciato tre sbarre dell’inferriata e infranto il vetro della finestra, ricavando uno spazio sufficiente per intrufolarsi all’interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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