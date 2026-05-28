Assalto fallito al compro oro a Molfetta | le urla dei residenti mettono in fuga i ladri
Alle 3:50 di questa notte, un forte boato ha svegliato i residenti tra via De Luca e via Rattazzi nel centro di Molfetta. Poco dopo, le urla dei vicini hanno fatto scappare i ladri che tentavano di svaligiare un compro oro. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini senza arresti. La zona è stata ispezionata, ma i malviventi sono riusciti a fuggire.
Intorno alle 3:50 di stanotte un forte boato ha svegliato i residenti della zona tra via De Luca e via Rattazzi, in pieno centro a Molfetta. Affacciandosi ai balconi, alcuni abitanti hanno notato un'automobile - molto probabilmente un'Audi di colore scuro, con gli sportelli aperti - ferma davanti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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