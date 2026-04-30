Aiutatemi vi chiedo scusa Porto Cesareo 13enne azzannata dal rottweiller | denunciate due minorenni

A Porto Cesareo, due minorenni sono state denunciate dopo un episodio avvenuto lo scorso 13 ottobre. Durante una lite tra adolescenti, una ragazza di 13 anni è stata azzannata da un cane di razza rottweiler. La vittima ha chiamato aiuto, chiedendo scusa e assistenza. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

A Porto Cesareo una lite tra adolescenti è degenerata in modo imprevedibile: una 13enne è stata aggredita da un rottweiler. Il tutto è stato ripreso in un video, ora agli atti dell’inchiesta. La minore è stata ferita alla gamba e ricoverata, mentre si indaga sulla dinamica e su un’eventuale istigazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cani usati come armi: il caso del Rottweiller a Porto Cesareo, due minorenni denunciate per tentato omicidioA Porto Cesareo due sorelle sono state denunciate per tentato omicidio: avrebbero aizzato il cane di famiglia contro una ragazza. Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: «Aiutatemi, vi chiedo scusa» – Il videoUna ragazzina di dodici anni è stata aggredita e ferita da un rottweiler nella serata del 28 aprile a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: Aiutatemi, vi chiedo scusa - Il video; Azzannata da un rottweiler dopo una lite, 12enne urla e piange: Aiutatemi, vi chiedo scusa. L'aggressione in un video; Porto Cesareo, 12enne azzannata da un rottweiler: l'ipotesi choc | Libero Quotidiano.it; VIDEO | Ora!: sorelle aizzano rottweiler contro una ragazzina che viene azzannata. Aiutatemi, vi chiedo scusa. Porto Cesareo, 13enne azzannata dal rottweiller: denunciate due minorenniA Porto Cesareo una lite tra adolescenti è degenerata in modo imprevedibile: una 13enne è stata aggredita da un rottweiler ... fanpage.it Azzannata da un rottweiler dopo una lite, 12enne urla e piange: «Aiutatemi, vi chiedo scusa». L'aggressione in un videoUna dodicenne è stata aggredita e ferita da un cane di razza rottweiler nella serata di ieri, 28 aprile, a Porto Cesareo (Lecce). La bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ... msn.com Aizza il cane contro una ragazza durante una lite in strada: la scena finisce in un video e porta a un’accusa pesante. A Porto Cesareo due minorenni sono state denunciate per tentato omicidio dopo l’aggressione con il Rottweiler di famiglia: il ruolo dell’animal - facebook.com facebook