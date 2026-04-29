Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea Le urla della vittima | Aiutatemi vi chiedo scusa – Il video

Una ragazza di dodici anni è stata morsa da un rottweiler nella serata del 28 aprile a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. La vittima ha urlato chiedendo aiuto e chiedendo scusa, mentre l’incidente si è verificato dopo un alterco con un’altra coetanea. È stato diffuso un video che documenta l’evento.

Una ragazzina di dodici anni è stata aggredita e ferita da un rottweiler nella serata del 28 aprile a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. La giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi”, dove è stata operata al polpaccio. Sul caso, denunciato dal Quotidiano di Puglia con tanto di video dell’aggressione, stanno indagando i Carabinieri, che cercano di chiarire se l’animale sia stato istigato durante un litigio tra coetanee. «Aiuto, vi chiedo scusa». Nel video si sentono latrati e una voce femminile che sembra dire: «Ora!». Subito dopo, la dodicenne fugge tra le urla mentre il cane la aggredisce. La vittima grida: « Aiuto, ahia, aiutatemi, lasciatemi », ma anche « vi chiedo scusa ».🔗 Leggi su Open.online

Cascina, ragazzina aggredita da tre Rottweiler: finanziere la salva

Notizie correlate

Porto Cesareo: dodicenne azzannata da rottweiler, trasportato al “Vito Fazzi” Lunedì seraDramma sfiorato a Porto Cesareo, dove una 12enne è stata azzannata da un rottweiler nella serata del 27 aprile.

Lite tra ragazze per strada Porto Cesareo, 12enne azzannata da rottweiler a polpaccio(Adnkronos) – Ci sarebbero screzi precedenti e una lite scoppiata per strada tra ragazze all'origine del ferimento di una 12enne che, l'altro ieri, a...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Porto Cesareo, dodicenne aggredita da un rottweiler: prognosi di 20 giorni; Paura a Porto Cesareo: dodicenne azzannata da un rottweiler in strada; Porto Cesareo, 12enne azzannata dal rottweiler di una 15enne; Lite tra ragazzine finisce nel sangue, 12enne azzannata da un rottweiler: indagini in corso, l'ipotesi che ci sia stato un comando.

Azzannata da un rottwailer dopo una lite, 12enne urla e piange: «Aiutatemi, vi chiedo scusa». L'aggressione in un videoUna dodicenne è stata aggredita e ferita da un cane di razza rottweiler nella serata di ieri, 28 aprile, a Porto Cesareo (Lecce). La bambina, trasportata d’urgenza ... leggo.it

Porto Cesareo, dodicenne azzannata da un rottweiler: indagano i carabinieriÈ ricoverata sotto osservazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce la dodicenne che sarebbe stata azzannata da un rottweiler ieri sera a Porto Cesareo. La giovanissima è stata sottoposta a un interven ... trnews.it

È ricoverata sotto osservazione all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce la dodicenne che sarebbe stata azzannata da un rottweiler ieri sera a Porto Cesareo. La giovanissima è stata sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio. Le sue condizioni non sono grav - facebook.com facebook

Dodicenne aggredita da rottweiler, due minorenni denunciate per tentato omicidio x.com