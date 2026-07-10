Braccialetti termici a Barcellona per chi lavora all’aperto bollino rosso per pericolo eccezionale in molte regioni della Spagna

Notizia in breve

In molte regioni della Spagna, tra cui Tarragona e il litorale sud di Valencia, sono state attivate allerte per temperature estreme, con valori fino a 44°C e 42°C rispettivamente. La situazione ha portato all’uso di braccialetti termici per chi lavora all’aperto e all’emissione di bollino rosso, indicante “pericolo eccezionale”. L’Agenzia meteorologica nazionale ha segnalato che il caldo intenso ha causato decessi e si protrae con temperature elevate in tutta la penisola.