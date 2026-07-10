Braccialetti termici a Barcellona per chi lavora all’aperto bollino rosso per pericolo eccezionale in molte regioni della Spagna
In molte regioni della Spagna, tra cui Tarragona e il litorale sud di Valencia, sono state attivate allerte per temperature estreme, con valori fino a 44°C e 42°C rispettivamente. La situazione ha portato all’uso di braccialetti termici per chi lavora all’aperto e all’emissione di bollino rosso, indicante “pericolo eccezionale”. L’Agenzia meteorologica nazionale ha segnalato che il caldo intenso ha causato decessi e si protrae con temperature elevate in tutta la penisola.
In Spagna il caldo continua a raggiungere picchi record e a provocare morti. L’Agenzia statale di meteorologia ( Aemet ) ha attivato oggi l’allerta in tutte le regioni, con bollino rosso per “pericolo eccezionale” nell’area di Tarragona, con temperature fino a 44 °C, e nel litorale sud di Valencia, 42 °C. Ma anche la Catalogna registra un caldo senza precedenti: sempre Aemet comunica che l’8 luglio sono stati battuti i record assoluti in stazioni di rilevamento che raccolgono i dati da oltre un secolo, come quelle a Barcellona Fabra e all’aeroporto di Barcellona. S enza contare lo spaventoso incendio scoppiato in Andalusia (almeno 11 morti) favorito dalla vegetazione secca a causa del caldo estremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Barcelona Introduces Heat-Sensing Bracelets To Protect Outdoor Workers | APT
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