Caldo a Barcellona la temperatura più alta rilevata in 112 anni E parte la distribuzione dei braccialetti salvavita per chi lavora sotto il sole

A Barcellona, mercoledì 8 luglio, si è registrata la temperatura più alta in 112 anni, con 40,7 °C. La città ha annunciato l'inizio della distribuzione di braccialetti salvavita per i lavoratori esposti al sole. La temperatura record si inserisce in un'estate caratterizzata da diversi record di caldo.

È l ‘estate dei recordi e ieri, mercoledì 8 luglio, la città di Barcellona ne ha registrato uno nuovo, raggiungendo una temperatura di 40,7 °C, il dato più elevato registrato in 112 anni di osservazioni meteorologiche. Secondo quanto riportato dall’agenzia metereologica nazionale spagnola AEMET, all’aeroporto El Prat di Barcellona, situato quasi a livello del mare, il termometro è arrivato a segnalare una temperatura di 37,7 gradi. Si tratta del valore più alto mai registrato da quando sono iniziate le misurazioni nel 1924. Le previsioni per i prossimi giorni. Secondo AEMET, l’agenzia meteorologica spagnola, quella di oggi, giovedì 9 luglio, dovrebbe essere l’ultima giornata ufficiale dell’ondata di calore, con temperature superiori ai 44 °C. 🔗 Leggi su Open.online

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