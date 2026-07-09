A Barcellona sono stati introdotti braccialetti termometrici per monitorare la temperatura delle persone che lavorano all’aperto, in risposta alle alte temperature estive. Secondo i dati di Copernicus, giugno 2026 è stato il mese più caldo per l’Europa occidentale. In questa stagione si sono registrate ondate di calore che hanno interessato numerose aree del continente. I braccialetti vengono utilizzati per garantire un controllo costante della temperatura corporea e prevenire rischi legati al caldo eccessivo.

Giugno 2026, conferma Copernicus, è stato il più caldo per l’Europa occidentale. E di fronte alle ondate di calore che stanno caratterizzando questa estate in tutta Europa, Barcellona si attrezza per la sicurezza di chi lavora all’aperto con braccialetti anti-caldo Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Emergenza caldo, a Barcellona braccialetti termometrici per chi lavora all'aperto

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