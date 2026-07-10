Bpco pazienti e Cittadinanzattiva | Aggiornamento Nota 99 favorisce cure eque
Per i circa 2 milioni di italiani affetti da Bpco, l'aggiornamento della Nota 99 permette un accesso più equo alle cure. Pazienti e Cittadinanzattiva hanno commentato positivamente la modifica, che semplifica i percorsi di diagnosi e trattamento. La nuova regolamentazione mira a migliorare la distribuzione delle risorse e a garantire un'assistenza più uniforme sul territorio nazionale. La modifica riguarda principalmente le modalità di prescrizione e i criteri di accesso ai farmaci e alle terapie.
Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), che in Italia colpisce tra il 2,4% e il 3,3% della popolazione - quasi 2 milioni di persone - si apre “una nuova fase nel percorso di accesso alle cure”. Così, in una nota, l'Associazione pazienti Bpco e Cittadinanzattiva commentano l'approvazione, da parte dell'Aifa-Agenzia italiana del farmaco, dell'aggiornamento della Nota 99, che regola la prescrizione dei farmaci inalatori indicati nella terapia di mantenimento dei pazienti con Bpco, introducendo importanti misure di semplificazione nell'accesso ai trattamenti per le persone affette dalla patologia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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