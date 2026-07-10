Bpco pazienti e Cittadinanzattiva | Aggiornamento Nota 99 favorisce cure eque

Notizia in breve

Per i circa 2 milioni di italiani affetti da Bpco, l'aggiornamento della Nota 99 permette un accesso più equo alle cure. Pazienti e Cittadinanzattiva hanno commentato positivamente la modifica, che semplifica i percorsi di diagnosi e trattamento. La nuova regolamentazione mira a migliorare la distribuzione delle risorse e a garantire un'assistenza più uniforme sul territorio nazionale. La modifica riguarda principalmente le modalità di prescrizione e i criteri di accesso ai farmaci e alle terapie.