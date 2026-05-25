Malattie respiratorie croniche Scichilone | Per la bpco presto cure biologiche e non solo inalatorie
Durante il IX Convegno nazionale sulla complessità clinica e assistenziale, una sessione è stata dedicata alla pneumologia sistemica e ai fenotipi respiratori. È stato discusso il possibile sviluppo di nuove terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con particolare attenzione alle cure biologiche e alle opzioni non inalatorie.
Un’intera sessione del IX Convegno nazionale "Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae-complessità clinica e assistenziale" è stata dedicata alla pneumologia sistemica, ai fenotipi respiratori e alle implicazioni clinico terapeutiche. Sulle terapie attuali e sul futuro della malattia respiratoria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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