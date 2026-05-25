Malattie respiratorie croniche Scichilone | Per la bpco presto cure biologiche e non solo inalatorie

Notizia in breve

Durante il IX Convegno nazionale sulla complessità clinica e assistenziale, una sessione è stata dedicata alla pneumologia sistemica e ai fenotipi respiratori. È stato discusso il possibile sviluppo di nuove terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con particolare attenzione alle cure biologiche e alle opzioni non inalatorie.