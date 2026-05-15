Hantavirus nota del Ministero della Salute alle scuole | aggiornamento sanitario senza indicazioni operative

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare alle scuole riguardante un focolaio di hantavirus di tipo Andes individuato a bordo di una nave da crociera. Gli Uffici scolastici regionali stanno condividendo questa comunicazione con le istituzioni scolastiche. La nota fornisce aggiornamenti sullo stato sanitario senza includere indicazioni operative specifiche. Al momento non sono state annunciate misure di sicurezza o provvedimenti immediati per le scuole coinvolte.

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