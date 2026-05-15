Hantavirus nota del Ministero della Salute alle scuole | aggiornamento sanitario senza indicazioni operative
Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare alle scuole riguardante un focolaio di hantavirus di tipo Andes individuato a bordo di una nave da crociera. Gli Uffici scolastici regionali stanno condividendo questa comunicazione con le istituzioni scolastiche. La nota fornisce aggiornamenti sullo stato sanitario senza includere indicazioni operative specifiche. Al momento non sono state annunciate misure di sicurezza o provvedimenti immediati per le scuole coinvolte.
Gli Uffici scolastici regionali stanno trasmettendo alle istituzioni scolastiche la circolare del Ministero della Salute sul focolaio di hantavirus tipo Andes rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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