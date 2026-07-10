Boulevard | l’amore può davvero salvare chi non vuole essere salvato?

Prime Video ha aggiunto alla sua offerta il film Boulevard, tratto dal romanzo di Flor M. Si tratta di un adattamento che segue le storie di personaggi coinvolti in relazioni romantiche nate online. Il film si inserisce in una linea di produzioni dedicate ai romance digitali, dopo titoli come Culpa Mía e Love Me Love Me. La distribuzione è disponibile in streaming e si concentra su temi legati alle emozioni e alle connessioni tra i personaggi.

Prime Video continua a investire nei romance nati online e, dopo il successo di titoli come Culpa Mía e Love Me Love Me, porta in streaming Boulevard, adattamento del romanzo di Flor M. Salvador diventato un fenomeno su Wattpad. Al centro della storia ci sono Hasley e Luke, due adolescenti che si incontrano in un momento fragile delle rispettive vite e finiscono per trasformare il loro legame in un rifugio dal resto del mondo. Il film diretto da Sonia Méndez cerca di raccontare l’amore come qualcosa di totalizzante, capace di dare sollievo ma anche di confondere il bisogno di aiutare una persona con l’illusione di poterla salvare. L’atmosfera malinconica e la sintonia tra i protagonisti funzionano, ma la sceneggiatura resta spesso prigioniera dei meccanismi più prevedibili del romance young adult. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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