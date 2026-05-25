Neppure San Siro può salvare un Diavolo che vuole suicidarsi

Il Milan è stato eliminato dalla corsa alla qualificazione in Champions League, nonostante avesse la possibilità di garantirsi il passaggio vincendo contro il Cagliari. La squadra ha perso la partita, lasciando sfumare il sogno europeo. La sconfitta si è consumata anche davanti a un pubblico di circa 80.000 spettatori nel stadio di San Siro, che ha assistito a una prestazione deludente.

Il Milan è rimasto fuori dalla Champions: incredibile ma vero. È riuscito in una impresa satanica e cioè a farsi eliminare dalla concorrenza nonostante avesse la possibilità di mettere al sicuro l’Europa che conta con un successo sul Cagliari. E dire che la serata tragica comincia nel migliore dei modi a dimostrazione che neanche questa partenza riesce a procurare il risultato inseguito. Il Cagliari, prima impaurito, poi sempre più consapevole dei proprio mezzi, prima pareggia e nella ripresa raddoppia giocando una partita seria e pulita. I tentativi nell’ultima mezz’ora del Milan di risalire la china non sono nemmeno esaltanti. E così i fischi finali sono il timbro al fallimento della stagione cominciata con propositi di quarto posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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È stato umiliante vedere il Milan giocare una partita così importante in questo modo. Che il Cagliari, già salvo, sia venuto a San Siro a dominare, a palleggiare, a calciare dieci volte in porta e a segnare solo due gol perché gli altri potenziali li ha sciupati. Ma è i x.com