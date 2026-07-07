Il 28 giugno si è svolta la quinta edizione dell’evento “timpi timpi” a Motta Filocastro, con un’alta partecipazione. La giornata ha previsto passeggiate lente tra arte, storia, natura e cibo, offrendo diversi momenti di coinvolgimento. L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di riscoprire il paesaggio che circonda il borgo attraverso camminate lente e approfondimenti tematici.

La V edizione dell’evento “timpi timpi” ha registrato una umerosa partecipazione in una giornata (domenica 28 giugno) vissuta con diversi momenti coinvolgenti Un viaggio da rivivere tra arte, storia, natura e buon cibo la V edizione di “Timpi Timpi” (domenica 28 giugno). Il trekking enogastronomico che si snoda tra le colline e i vicoli storici di Motta Filocastro, suggestivo borgo nel comune di Limbadi, ha confermato il successo degli anni passati. Organizzato con passione instancabile dall’ Associazione Culturale Il Tocco APS, in stretta sinergia con i volontari locali e le guide esperte di Kalabria Trekking, l’evento ha registrato più di 100 iscritti, attirando camminatori da tutta la regione e non solo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tra natura, storia, arte e cibo: camminare “timpi timpi” per riscoprire il paesaggio che circonda il borgo di Motta Filocastro

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