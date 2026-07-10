È stato avviato il progetto di riqualificazione della stazione di Borgo Ferrovia, con un investimento di 13 milioni di euro. La fase iniziale prevede lavori di ristrutturazione e miglioramento delle strutture. L’intervento è stato annunciato da un rappresentante della Provincia, che ha sottolineato l’avvio dei lavori. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione dell’area. I lavori dovrebbero concludersi entro due anni.

Tempo di lettura: 2 minuti La riqualificazione della stazione di Borgo Ferrovia entra nel vivo. Il presidente della Provincia, Fausto Picone, e il sindaco di Avellino, Nello Pizza, hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dal progetto “Turismo delle Radici”, un intervento da circa 13 milioni di euro che punta a trasformare uno degli ingressi storici della città e a rilanciare l’intero quadrante orientale del capoluogo. Per il presidente della Provincia si tratta di un’opera destinata ad avere ricadute ben oltre i confini cittadini. “È una riconversione di una parte importante della città, con un finanziamento di circa 13 milioni di euro che cambierà il volto non solo di Avellino ma, mi auguro, dell’intera Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Borgo Ferrovia, parte la sfida della rinascita: progetto da 13 milioni

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