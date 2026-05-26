Il Murale della Pace | simbolo di accoglienza e speranza a Borgo Ferrovia
Il 27 maggio alle 12, l’Associazione per Borgo Ferrovia ha organizzato un evento di accoglienza e riflessione dedicato ai ragazzi e ai dirigenti della comunità Casa sulla Roccia. L’occasione si è svolta in prossimità del Murale della Pace, un’opera simbolo di speranza e apertura nel quartiere. La giornata ha visto momenti di condivisione tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli su interventi o attività specifiche.
L’Associazione per Borgo Ferrovia, presieduta da Walter Giordano, promuove per la giornata di mercoledì 27 maggio, alle ore 12, un momento di accoglienza, condivisione e riflessione dedicato ai dirigenti e ai ragazzi della comunità Casa sulla Roccia.Visita al Murale della Pace: arte come segno di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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