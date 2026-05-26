Il Murale della Pace | simbolo di accoglienza e speranza a Borgo Ferrovia

Notizia in breve

Il 27 maggio alle 12, l’Associazione per Borgo Ferrovia ha organizzato un evento di accoglienza e riflessione dedicato ai ragazzi e ai dirigenti della comunità Casa sulla Roccia. L’occasione si è svolta in prossimità del Murale della Pace, un’opera simbolo di speranza e apertura nel quartiere. La giornata ha visto momenti di condivisione tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli su interventi o attività specifiche.