Sanità oltre 13 milioni a Parma da parte della Regione
La Regione Emilia-Romagna ha assegnato più di 13 milioni di euro alla sanità di Parma. La cifra fa parte di un piano regionale da 118 milioni destinato alle aziende sanitarie per garantire il pareggio di bilancio nel 2025. La somma sarà utilizzata per finanziare servizi e strutture locali. Questa assegnazione si inserisce nel quadro delle risorse destinate al settore sanitario regionale.
La Regione Emilia-Romagna stanzia oltre 13 milioni di euro per la sanità parmense. cLe risorse fanno parte del piano regionale da 118 milioni destinato alle aziende sanitarie per assicurare il pareggio di bilancio nel 2025.Nel dettaglio, all’Ausl di Parma andranno 5.227.060 euro, mentre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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