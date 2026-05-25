Sanità oltre 13 milioni a Parma da parte della Regione

Notizia in breve

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato più di 13 milioni di euro alla sanità di Parma. La cifra fa parte di un piano regionale da 118 milioni destinato alle aziende sanitarie per garantire il pareggio di bilancio nel 2025. La somma sarà utilizzata per finanziare servizi e strutture locali. Questa assegnazione si inserisce nel quadro delle risorse destinate al settore sanitario regionale.