A cinque mesi dalla morte di una bambina di due anni a Bordighera, emergono dettagli preliminari dall’autopsia. Secondo fonti, la relazione indica un trauma cranico e segni di malnutrizione. La bambina è stata trovata senza vita l’8 febbraio in una casa della zona. Le indagini sono in corso, e non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli ufficiali.

A cinque mesi dalla tragedia che ha colpito la provincia di Imperia, circolano le prime indiscrezioni sull'autopsia eseguita sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita l'8 febbraio scorso in un'abitazione di Bordighera. Va premesso che la relazione peritale completa non risulta ancora depositata formalmente in Procura. Stando a quanto trapelato, l'esame sarebbe stato condotto dal professor Francesco Ventura, consulente nominato dalla Procura, alla presenza dei periti di parte. Da questo accertamento emergerebbe che la causa del decesso sia un'emorragia cerebrale acuta, provocata da un trauma alla testa. Sempre secondo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bordighera, prime rivelazioni sull'autopsia di Beatrice. Trauma cranico e malnutrizione

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