Autopsia bimba morta a Bordighera i risultati | dal trauma cranico all' emorragia interna con collasso cardiorespiratorio

Notizia in breve

L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha evidenziato un trauma cranico e un’emorragia interna, con collasso cardiorespiratorio. È stata esclusa l’ipotesi che la morte sia stata causata da una caduta. I risultati indicano che le cause sono da ricondurre ai danni interni e al trauma subito. Nessun dettaglio aggiuntivo sull’origine delle lesioni è stato reso pubblico.