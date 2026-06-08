Autopsia bimba morta a Bordighera i risultati | dal trauma cranico all' emorragia interna con collasso cardiorespiratorio
L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha evidenziato un trauma cranico e un’emorragia interna, con collasso cardiorespiratorio. È stata esclusa l’ipotesi che la morte sia stata causata da una caduta. I risultati indicano che le cause sono da ricondurre ai danni interni e al trauma subito. Nessun dettaglio aggiuntivo sull’origine delle lesioni è stato reso pubblico.
Esclusa l'ipotesi della "caduta" come causa della morte della piccola Beatrice, morta a soli 2 anni per un trauma cranico ed emorragia interna con collasso cardiorespiratorio: condizioni che sarebbero state provocate dai maltrattamenti e dalle violenze subite da parte della madre e del suo compagno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News - Bimba morta a Bordighera. Autopsia parla di trauma cranico e lesioni. Cosa ci… 16/02/2026
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