L’autopsia sulla bambina di 2 anni morta a Bordighera ha rivelato che la causa del decesso è stata un’emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa. La piccola è stata trovata senza vita il 9 febbraio nell’abitazione materna. La relazione evidenzia che la bambina avrebbe potuto essere salvata, ma la causa fatale è stata un trauma cranico. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul momento o sulle circostanze dell’incidente.

La perizia sulla piccola trovata morta a Bordighera: fatale un’emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa. Emergono nuovi e drammatici particolari sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso nell’abitazione della madre a Bordighera, in provincia di Imperia. Secondo quanto trapela dall’ autopsia disposta dalla Procura, la bambina avrebbe potuto essere salvata se fossero stati chiamati tempestivamente i soccorsi. L’esame autoptico, eseguito dal professor Francesco Ventura, consulente incaricato dalla Procura alla presenza dei consulenti delle parti, avrebbe individuato come causa del decesso una grave emorragia cerebrale acuta, provocata da un colpo alla testa subito nelle 48 ore precedenti alla morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Beatrice poteva essere salvata: dall’autopsia emergono dettagli drammatici sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera

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