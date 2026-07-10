L’autopsia sulla piccola Beatrice, di 2 anni, trovata morta il 9 febbraio in un’abitazione di Bordighera, ha rivelato risultati scioccanti. I rilievi hanno evidenziato danni e lesioni che indicano violenza. I dettagli specifici non sono stati resi pubblici, ma il referto ha alimentato il mistero sulle cause della morte. La procura ha avviato indagini per chiarire le circostanze in cui si sono verificati i fatti.

Il drammatico caso legato alla scomparsa della piccola Beatrice, la bambina di appena 2 anni rinvenuta priva di vita il 9 febbraio scorso nell’abitazione della madre a Bordighera, si arricchisce di nuovi e agghiaccianti riscontri scientifici che aprono scenari ancora più inquietanti sulle sue ultime ore. Le risultanze preliminari collegate agli esami autoptici stanno delineando un quadro clinico e ambientale di inaudita gravità. Oltre alla violenta emorragia cerebrale individuata come causa scatenante del decesso, i medici legali avrebbero infatti isolato tracce inequivocabili di nicotina nei polmoni della vittima. Secondo gli... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bordighera, autopsia piccola Beatrice: il risultato è disumano. Cosa le hanno trovato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bordighera, la madre di Beatrice potrà partecipare ai funerali: cresce la tensione

Notizie e thread social correlati

Bordighera, autopsia piccola Beatrice: il risultato. Cosa le hanno trovatoL’autopsia sulla piccola Beatrice, di due anni, ha rivelato dettagli sulle cause del decesso.

Bordighera, la piccola Beatrice ripresa in un video mentre le facevano fumare marijuanaLe indagini sulla morte di una bambina di due anni a Bordighera hanno portato alla luce violenze subite dalla vittima.

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, a uccidere Beatrice è stato un colpo alla testa; Bimba morta a Bordighera, l’autopsia parla di morte per emorragia cerebrale; Bimba morta a Bordighera, per Beatrice fatale un colpo alla testa: Era anche malnutrita, ma si poteva salvare; Beatrice morta a 2 anni, la verità dall'autopsia: Uccisa da un colpo alla testa, si sarebbe potuta salvare. Aveva altre emorragie ed...

NUOVI DETTAGLI SULLA MORTE DELLA PICCOLA BEATRICE. L'autopsia ricostruisce le ultime ore della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera: secondo i consulenti, un intervento immediato avrebbe potuto salvarle la vita. #maltrattamenti #Bordigh x.com

Bimba morta a Bordighera, Beatrice poteva essere salvata. Problemi a polmoni e fegato, svelati i risultati agghiaccianti dell’autopsiaMorning News venerdì 10 luglio 2026 è tornato a occuparsi di Bea, la bambina morta a Bordighera a soli due anni, facendo venire alla luce un quadro devastante ... libero.it

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, l’autopsia conferma: Nicotina nei polmoni, la facevano fumareDopo i video in cui si vede la piccola in lacrime che viene fatta fumare marijuana, la conferma del fumo arriverebbe dagli esami dell’autopsia condotta ... fanpage.it