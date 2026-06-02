Bordighera la piccola Beatrice ripresa in un video mentre le facevano fumare marijuana

Le indagini sulla morte di una bambina di due anni a Bordighera hanno portato alla luce violenze subite dalla vittima. Un video mostrerebbe la piccola mentre viene fatta fumare marijuana. Le autorità stanno analizzando le immagini e le testimonianze raccolte. La procura ha aperto un fascicolo e sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità. La famiglia della bambina è stata ascoltata dagli investigatori.

Le indagini sulla morte della piccola Beatrice hanno rivelato violenze subite dalla piccola di soli 2 anni. Tra i video sequestrati, anche uno in cui le viene fatta fumare una canna tra le risate degli adulti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bordighera, l'orrore vissuto dalla piccola Beatrice: le testimonianze delle sorelline, i video choc e la messa in scena degli adultiA Bordighera, una bambina di sei anni è stata trovata con evidenti segni di maltrattamenti.

Foto choc, un video e le parole delle sorelline: arrestato il compagno della madre della piccola Beatrice a BordigheraIl compagno della madre di una bambina di due anni è stato arrestato a Bordighera.

Temi più discussi: Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella agli investigatori: Stava molto male; Il colpo alla testa, l'acqua e zucchero, il depistaggio: così è stata uccisa la piccola Beatrice a Bordighera, 36 ore prima del ritrovamento; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato).

Il padre naturale della piccola Beatrice e delle sorelline è in carcere, la mamma lasciava da sole le figlie nella casa di Bordighera per andare dal nuovo compagno, in cella per la morte della bimba. Domani l’interrogatorio. di @MirellaMolinaro x.com

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

Bordighera, la piccola Beatrice ripresa in un video mentre le facevano fumare marijuanaLa piccola Beatrice, di soli due anni, nel corso della sua breve vita sarebbe stata picchiata con cinture, scarpe e prolunghe elettriche. Oltre alle botte avrebbe subito anche una serie di vessazioni. fanpage.it

Il viaggio nell'incubo di Beatrice, morta a due anni a Bordighera. La risposta della mamma agli amici preoccupati: Se la porto in ospedale, il nonno chiede l'affidoBeatrice venne picchiata in ogni modo: calci, pugni, capelli tirati e addirittura strappati, il viso sbattuto contro muri, finestre, pavimenti ... corriere.it