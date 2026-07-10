L’autopsia sulla piccola Beatrice, di due anni, ha rivelato dettagli sulle cause del decesso. Sono stati trovati segni di lesioni compatibili con una violenta colluttazione e tracce di sostanze non identificate. La ragazza è stata trovata senza vita in casa, e le analisi sono ancora in corso per chiarire eventuali altre cause. La procura ha disposto ulteriori esami per approfondire le circostanze. La famiglia della bambina è sotto interrogatorio, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

C’è una storia che torna a stringere lo stomaco, perché più si scava e più il dolore si trasforma in incredulità. La piccola Beatrice, 2 anni appena, trovata senza vita in casa, continua a parlare attraverso ciò che resta delle sue ultime ore. E adesso emergono riscontri che nessuno avrebbe voluto leggere nero su bianco. Non è solo un caso di cronaca: è un puzzle di segnali ignorati, di scelte incomprensibili, di un contesto che, secondo chi indaga, avrebbe potuto essere diverso. Nel fascicolo, intanto, si aggiunge un nuovo elemento scientifico che cambia il peso di ogni sospetto. Dalle prime risultanze legate all’autopsia e agli approfondimenti tossicologici, oltre alla causa del decesso individuata in una violenta emorragia cerebrale, i medici legali avrebbero riscontrato tracce di nicotina nei polmoni della bambina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Bordighera, autopsia piccola Beatrice: il risultato. Cosa le hanno trovato

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Bordighera, la madre di Beatrice potrà partecipare ai funerali: cresce la tensione

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