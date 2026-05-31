bordighera il calvario della piccola beatrice

Notizia in breve

La sorella maggiore di due anni ha raccontato cosa è accaduto dalla sera del 7 febbraio. La piccola Beatrice è al centro di un procedimento giudiziario, ma i dettagli specifici dell’accaduto non sono stati resi noti. La famiglia ha riferito le prime versioni degli eventi, che sono ora al vaglio delle autorità. La bambina si trova sotto osservazione, e si attendono ulteriori sviluppi nel caso.