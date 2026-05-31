Bordighera il calvario della piccola Beatrice
La sorella maggiore di due anni ha raccontato cosa è accaduto dalla sera del 7 febbraio. La piccola Beatrice è al centro di un procedimento giudiziario, ma i dettagli specifici dell’accaduto non sono stati resi noti. La famiglia ha riferito le prime versioni degli eventi, che sono ora al vaglio delle autorità. La bambina si trova sotto osservazione, e si attendono ulteriori sviluppi nel caso.
Si delineano i contorni sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di due anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera.La Procura non è riuscita ad aspettare i tempi di rito per richiedere la misura della custodia cautelarein carcere. Un calvario, quello della piccola, che umanamente ha squarciato anche la burocrazia delle indagini. Secondo quanto riportaRepubblica, il procuratore capoAlberto Lariha dichiarato: “Non ce la sentivamo di aspettare.Abbiamo fatto una cosa che normalmente non si fa mai. Abbiamo chiesto la misura cautelare a indagini ancora in corso”. Il procuratore è il primo ad ammettere che “non potevamo umanamente andare avanti così”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto
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