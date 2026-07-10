Bonus scuole paritarie via alle domande | fino a 1500 euro di contributi per gli studenti

È stato approvato il decreto attuativo che attiva il bonus scuole paritarie. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera, permettendo l’accesso ai contributi fino a 1500 euro per gli studenti iscritti a queste scuole. Le famiglie possono ora presentare le domande per ricevere il contributo, che viene riconosciuto come sostegno alle spese scolastiche. La misura riguarda le famiglie con figli iscritti a scuole paritarie.

Con il via libera del Garante per la protezione dei dati personali entra ufficialmente in vigore il decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito che rende operativo il nuovo bonus destinato alle famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie. L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, prevede un contributo fino a 1.500 euro per ogni studente che possiede i requisiti previsti. News Bonus centri estivi, chi può presentare la domanda e come Al via dal 4 giugno le domande per l'accesso alla misura con cui si possono riavere fino a 400 euro. Il bonus è riservato ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 30 mila euro e riguarda gli studenti che frequentano le scuole paritarie secondarie di primo grado e il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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