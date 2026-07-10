Catherine Zeta Jones ha scritto un lungo post per ricordare Bonnie Tyler, scomparsa a 75 anni. La cantante, nota per le hit degli anni Ottanta, era cugina dell’attrice. Zeta Jones ha parlato di un dolore profondo e di un addio fatto di ricordi e affetto. La notizia della morte di Tyler ha suscitato commozione tra amici e fan, che hanno espresso cordoglio sui social.

Un dolore immenso e un addio personale, fatto di ricordi e affetto: Catherine Zeta Jones ha dedicato un lungo post a Bonnie Tyler, la cantante scomparsa a 75 anni e voce delle hit degli anni Ottanta. Catherine Zeta Jones ricorda Bonnie Tyler su Instagram. L’attrice e moglie di Michael Douglas ha pubblicato una foto insieme a Bonnie Tyler, raccontando il loro rapporto, fatto di amicizia e confidenze. La cantante infatti era molto più che una collega per Catherine Zeta Jones, ma le due donne erano cugine acquisite. Visualizza questo post su Instagram La cantante infatti è stata legata per oltre 50 anni a Robert Sullivan, il cugino di... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bonnie Tyler, il dolore e l’addio della cugina Catherine Zeta Jones: “Parte della mia vita”

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Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse Of The Heart, è morta all'età di 75 anni. Un messaggio pubblicato sul sito web della cantante gallese ha annunciato la notizia: La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore la sua improvvisa sco x.com

La cantante di Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler muore a 75 anni reddit

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